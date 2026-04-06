Kanye West headliner al Wireless Festival di Londra | Starmer preoccupato per i precedenti dell’artista

Al Wireless Festival di Londra, Kanye West è stato annunciato come artista principale, attirando l’attenzione di pubblico e stampa. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune persone che esprimono preoccupazione a causa delle precedenti dichiarazioni e comportamenti dell’artista. Il promotore musicale ha deciso di includere il rapper nel cartellone, mentre il leader di un partito politico ha dichiarato di essere preoccupato per i precedenti dell’artista.

Il promotore musicale del Regno Unito, Festival Republic, ha scelto di puntare su una delle figure più controverse e divisive della scena contemporanea: Kanye West. L’organizzazione ha scelto l’artista e personaggio dello spettacolo come headliner per tutte e tre le serate del Wireless Festival, che si terrà a Finsbury Park quest’estate. La decisione, tuttavia, non sembra entusiasmare né il primo ministro Keir Starmer, né gli sponsor del Festival. Molti di questi, infatti, hanno deciso di ritirarsi a causa della presenza del rapper. Starmer ha le sue buone ragioni per essere preoccupato per la presenza di Kanye West. Un’assenza lunga, quella di West, che non vede la sua partecipazione o esibizione nel Regno Unito dal 2014. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kanye West headliner al Wireless Festival di Londra: Starmer «preoccupato» per i precedenti dell’artista Il sindaco di Londra non approva Kanye West headliner al Wireless Festival: “Azioni offensive che non rispecchiano la città”Sadiq Khan, il sindaco di Londra sta prendendo le distanze dall’amministrazione cittadina dal Wireless Festival 2026, che all’inizio di questa... Kanye West a Londra: tra odio e musica, il caos al Wireless FestivalKanye West, l’artista di 48 anni noto come Ye, è al centro di un acceso dibattito nel Regno Unito per la sua prevista partecipazione al Wireless... Temi più discussi: Kanye West al Wireless, Starmer: Profonda preoccupazione; Kanye West dal vivo in Italia nel 2026; Il sindaco di Londra non approva Kanye West headliner al Wireless Festival: Azioni offensive che non rispecchiano la città; Kanye West ha svelato la tracklist del nuovo album Bully: Non conterrà intelligenza artificiale. Kanye West headliner al Wireless di Londra provoca protesteKanye West confermato al Wireless: proteste del primo ministro Keir Starmer, del sindaco Sadiq Khan e di organizzazioni ebraiche ... notizie.it Kanye West al Wireless Festival, Starmer attacca: Preoccupazione per LondraLa presenza di Kanye West come headliner del Wireless Festival accende lo scontro politico nel Regno Unito. Il primo ministro Keir Starmer ha espresso una profonda preoccupazione per la ... tg24.sky.it La presenza di Kanye West al Wireless Festival di Londra sta diventando un vero caso politico Il rapper sarà headliner in tutte e tre le serate del festival (10-12 luglio), ma le polemiche non si fermano. Il primo ministro Keir Starmer ha parlato apertamente facebook Stramer preoccupato per Kanye West a un festival di Londra. E Pepsi si ritira come sponsor x.com