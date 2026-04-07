#StarComingSoon | le uscite Star Comics di aprile 2026

Aprile 2026 si presenta come un mese ricco di novità per gli amanti dei fumetti e dei manga pubblicati da Star Comics. Il calendario delle uscite include numerosi titoli, con ritorni di serie già note e nuove proposte che spaziano tra vari generi. Gli appassionati potranno così scoprire nuove storie e approfondire alcune delle serie più amate dal pubblico. La programmazione promette di offrire un’offerta variegata e interessante per tutti i lettori.

l mese di aprile sipreannuncia ricco di emozioni e grandi ritorni per tutti gli appassionati dei manga e fumetti Star Comics, con un calendario di uscite che spazierà tra tantigeneri diversi. Il 7 aprile si aprirà ufficialmente una nuova era per Beyblade, uno dei brand ludici più amati al mondo, grazie al debutto di BEYBLADE X n. 1. Il manga, che appartiene alla quarta generazione del franchise, vanta un fantastico team creativo, composto dagli autori Homura Kawamoto, Hikaru Muno e da Posuka Demizu, già apprezzata per The Promised Neverland. Lo stesso giorno, per chi è in cerca di atmosfere più delicate, arriva PLEASE, LOVE FLOWERS,... 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - #StarComingSoon: le uscite Star Comics di aprile 2026 #StarComingSoon: le uscite Star Comics di marzo 2026Marzo sarà un mese ricco di novità editoriali che spaziano dal romance più tenero al mistero più inquietante, passando per la fantascienza d’autore e... #StarComingSoon: le uscite Star Comics di gennaio 2026L’anno nuovo si apre con un mese di gennaio ricco di uscite, che spaziano dal manga alle opere culto del fumetto occidentale. Si parla di: Star Comics – Le novità di aprile 2026. Edizioni Star Comics slittano le uscite della terza settimana di aprileCon un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha confermato lo slittamento anche delle uscite previste la terza settimana di aprile e che quindi sarebbero state disponibili a partire dal 15 aprile ... tomshw.it Le 10 migliori serie complete Star Comics da recuperare a dicembre 2025Dicembre 2025 sarà un mese anomalo per i lettori di manga perché Edizioni Star Comics non porterà in fumetteria nuove uscite. Una pausa che offre l’occasione perfetta per rallentare, guardarsi ... msn.com