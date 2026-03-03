#StarComingSoon | le uscite Star Comics di marzo 2026

A marzo 2026, Star Comics prepara una serie di uscite che coprono vari generi, dal romance al mistero, fino alla fantascienza. Tra le novità ci sono titoli di autori noti e nuove serie che si aggiungono al catalogo. L’editore annuncia un mese pieno di pubblicazioni che attireranno diversi tipi di lettori e appassionati. Le uscite sono attese con interesse da chi segue da vicino le novità del mondo del fumetto.

Marzo sarà un mese ricco di novità editoriali che spaziano dal romance più tenero al mistero più inquietante, passando per la fantascienza d’autore e celebrando uno dei fenomeni editoriali più amati dal pubblico. Il mese si apre il 3 marzo con una storia che ha già conquistato il cuore degli amanti dello yuri: AYAKA IS IN LOVE WITH HIROKO! Un volume unico di oltre 500 pagine firmato da Sal Jiang, una delle voci più amate nel panorama del Girls’ Love contemporaneo. L’autrice regala ai lettori italiani una storia d’amore divertente e commovente, capace di bilanciare con maestria momenti di leggerezza e profondità emotiva. La settimana successiva vedrà l’esordio di numerose novità, che popoleranno gli scaffali da martedì 10 marzo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - #StarComingSoon: le uscite Star Comics di marzo 2026 #StarComingSoon: le uscite Star Comics di gennaio 2026L’anno nuovo si apre con un mese di gennaio ricco di uscite, che spaziano dal manga alle opere culto del fumetto occidentale. #StarComingSoon: le uscite Star Comics di febbraio 2026Star Comics dà il benvenuto al mese di febbraio con un ricco calendario di uscite, con titoli che spaziano dalle serie shojo più amate ai grandi... Tutti gli aggiornamenti su Star Comics di Argomenti discussi: Star Comics – Le novità di marzo 2026. Edizioni Star Comics slittano le uscite della terza settimana di aprileCon un comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha confermato lo slittamento anche delle uscite previste la terza settimana di aprile e che quindi sarebbero state disponibili a partire dal 15 aprile ... tomshw.it Le 10 migliori serie complete Star Comics da recuperare a dicembre 2025Dicembre 2025 sarà un mese anomalo per i lettori di manga perché Edizioni Star Comics non porterà in fumetteria nuove uscite. Una pausa che offre l’occasione perfetta per rallentare, guardarsi ... msn.com