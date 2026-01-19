#StarComingSoon | le uscite Star Comics di gennaio 2026

Aprile 2026 si presenta con un calendario di uscite vario e interessante, che comprende nuove serie manga e ristampe di classici del fumetto occidentale. Star Comics propone ai lettori un’offerta articolata, pensata per soddisfare diversi gusti e interessi, contribuendo a rendere il primo mese dell’anno un momento di scoperta e aggiornamenti nel mondo del fumetto.

L'anno nuovo si apre con un mese di gennaio ricco di uscite, che spaziano dal manga alle opere culto del fumetto occidentale. Il 20 gennaio arriva in fumetteria, libreria e store online il terzo volume di RURIDRAGON in edizione Limited. Questa edizione speciale include un imperdibile standee in acrilico che farà la gioia dei collezionisti. Naturalmente, lo stesso giorno, sarà disponibile anche l'edizione Regular. La giovane protagonista dalle corna di drago continua a far battere i cuori dei lettori con le sue avventure quotidiane che mescolano slice of life e fantasy in un mix irresistibile.

