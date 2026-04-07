Un uomo di 30 anni è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per aver staccato a morsi la lingua della compagna durante una lite. Il procedimento giudiziario si è concluso con questa sentenza di primo grado, in seguito alle accuse di aggressione grave nei confronti della convivente. La vicenda ha avuto luogo in una località della provincia di Arezzo.

AREZZO – Si chiude con una condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione il processo di primo grado nei confronti di un trentenne accusato di u n’aggressione brutale ai danni della compagna convivente. Il tribunale di Arezzo ha emesso la sentenza per i reati di lesioni gravissime e maltrattamenti in famiglia, disponendo inoltre una provvisionale di 25mila euro a titolo di risarcimento per la vittima. I fatti risalgono alla notte tra il 14 e il 15 giugno 2025, quando in piazza Guido Monaco, nel cuore della città, una lite tra i due degenerò in una violenza inaudita: l’uomo staccò con un morso una parte della lingua alla donna, allora 29enne e in stato di gravidanza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Staccò a morsi la lingua della compagna dopo la lite: condannato a 4 anni e 6 mesi

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