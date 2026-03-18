Rui Borges, allenatore portoghese, ha guidato lo Sporting alla vittoria contro il Bodo con un Casio da 20 euro e un

Tutto nacque da una scommessa. “Visto che fai tante domande e sei così curioso, perché non provi ad allenare?” Rui Borges non sembrava convinto. Accettò con entusiasmo, nonostante il personale scetticismo. Eppure, era vero, che in campo ha sempre fatto tante domande. Aveva un cervello da regista, anche se giocava ala destra. Lo chiamavano “piccolo Figo”, per il ruolo più che per il talento. È stato un calciatore modesto, ha chiuso in quarta divisione a Mirandela - casa sua - lì dove è partita quella provocazione ed è iniziato il viaggio in panchina. Si presentò in campo in tuta e con un casio da 20€ al polso: manifestò d’umiltà. Quell’orologio oggi è ancora lì, anche se il resto è cambiato tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastava un Casio da 20 euro e un "piccolo Figo" a eliminare il Bodo: Rui Borges, il mago dello Sporting

Articoli correlati

Impresa Sporting, eliminato il Bodo Glimt: rimonta da sognoImpresa dello Sporting che rimonta il Bodo Glimt e, dopo la sconfitta per 3-0 dell’andata, riesce a battere i norvegesi per 5-0 arrivando ai...

Leggi anche: Il Bodo Glimt affonda lo Sporting Lisbona: 3-0 e sogno quarti