Il regista noto per le sue opere cinematografiche ha commentato pubblicamente i film della saga di Dune, diretti dal regista canadese. Ha definito il primo film come uno dei migliori esempi di fantascienza mai realizzati e ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro di Villeneuve. La dichiarazione è arrivata in occasione di un evento pubblico dedicato al genere, attirando l’attenzione degli appassionati di cinema e di fantascienza.

Steven Spielberg, regista leggendario e tra i padri della fantascienza moderna al cinema, ha espresso pubblicamente il suo entusiasmo per i film della saga di Dune diretti da Denis Villeneuve. In un’intervista rilasciata a Empire, il premio Oscar ha definito la saga tratta dai romanzi di Frank Herbert come una delle sue opere di fantascienza preferite in assoluto. “ Ho amato i film di Dune. Sono tra i miei film di fantascienza preferiti, non solo recenti, ma di tutti i tempi “, ha dichiarato Spielberg. Il regista ha poi riservato una menzione speciale a Dune – Parte Due, definendolo il miglior film mai realizzato da Villeneuve. Un complimento di enorme peso, considerando titoli come Blade Runner 2049, Arrival e Sicario. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Spielberg incorona Dune: “Tra i migliori film di fantascienza di sempre” e su Villeneuve non ha dubbi

Dune, Steven Spielberg loda i film di Denis Villeneuve: "Non vedo l'ora di vedere la Parte 3"Il regista ha parlato del lavoro compiuto dal collega canadese adattando i romanzi di Frank Herbert, ribadendo il suo apprezzamento.

Spielberg e l’élite dei visionari: Dune è il capolavoro di VilleneuveSteven Spielberg ha espresso profonda ammirazione per il lavoro di Denis Villeneuve su Dune, definendo l’opera come una delle vette della...

Si parla di: Steven Spielberg incorona i film di Dune tra i suoi preferiti di fantascienza di sempre.

Dune, Steven Spielberg loda i film di Denis Villeneuve: Non vedo l'ora di vedere la Parte 3Il regista ha parlato del lavoro compiuto dal collega canadese adattando i romanzi di Frank Herbert, ribadendo il suo apprezzamento. movieplayer.it

Spielberg attende con ansia Dune 3: Dune 2 uno dei migliori film sci-fi di tutti i tempiIl regista, che tornerà al cinema a giugno con il suo sci-fi sugli alieni Disclosure Day, ha elogiato il lavoro di Denis Villeneuve. cinema.everyeye.it