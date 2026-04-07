Il regista Steven Spielberg ha espresso entusiasmo per i film di Denis Villeneuve basati sui romanzi di Frank Herbert, sottolineando la sua ammirazione per il lavoro svolto. In un'intervista, Spielberg ha dichiarato di non vedere l’ora di assistere alla terza parte della saga cinematografica. La conversazione ha messo in luce il rispetto del regista per la trasposizione del celebre ciclo narrativo sul grande schermo.

Il regista ha parlato del lavoro compiuto dal collega canadese adattando i romanzi di Frank Herbert, ribadendo il suo apprezzamento. Steven Spielberg non ha mai nascosto di amare molto la fantascienza e, svelando le sue preferenze, ha rivelato che, tra i recenti film appartenenti al genere, ha apprezzato Dune. Il maestro del cinema, ritornato dietro la macchina da presa per realizzare Disclosure Day, ha inoltre lodato il lavoro compiuto dal collega canadese. Le lodi del regista nei confronti della saga Rispondendo alle domande del magazine Empire, Steven Spielberg ha dichiarato: "Recentemente, ho amato i film di Dune. Sono tra i miei film preferiti di fantascienza, non solo recentemente, ma di sempre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dune, Steven Spielberg loda i film di Denis Villeneuve: "Non vedo l'ora di vedere la Parte 3"

Dune - Parte 3, tutte le anticipazioni tratte dal trailer e condivise dal cast e Denis VilleneuveA dicembre arriverà nei cinema di tutto il mondo il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Frank Herbert.

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Spielberg attende con ansia Dune 3: Dune 2 uno dei migliori film sci-fi di tutti i tempiIl regista, che tornerà al cinema a giugno con il suo sci-fi sugli alieni Disclosure Day, ha elogiato il lavoro di Denis Villeneuve. cinema.everyeye.it