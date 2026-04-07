Spielberg e l’élite dei visionari | Dune è il capolavoro di Villeneuve

Il regista Steven Spielberg ha recentemente dichiarato di ammirare il film Dune, diretto da Denis Villeneuve, considerandolo una delle opere più notevoli del genere fantascientifico. La sua opinione si è concentrata sulla qualità visiva e narrativa dell’adattamento cinematografico, che ha ricevuto riconoscimenti nel settore. La pellicola, basata sul romanzo omonimo, ha suscitato interesse tra pubblico e critica, rafforzando la posizione di Villeneuve come uno dei registi più apprezzati nel panorama attuale.

Steven Spielberg ha espresso profonda ammirazione per il lavoro di Denis Villeneuve su Dune, definendo l’opera come una delle vette della fantascienza. Il regista statunitense attende con impazienza la terza parte della saga. Il maestro del cinema, attualmente impegnato nella realizzazione di Disclosure Day, ha manifestato un forte legame con il genere sci-fi. In diverse occasioni, ha sottolineato quanto i film basati sull’universo creato da Frank Herbert siano tra i suoi preferiti in assoluto. Particolare enfasi è stata posta sul secondo capitolo della serie. Secondo Spielberg, quest’ultima pellicola rappresenta il picco qualitativo della carriera di Villeneuve, a cui si dichiara apertamente devoto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spielberg e l’élite dei visionari: Dune è il capolavoro di Villeneuve Dune, Steven Spielberg loda i film di Denis Villeneuve: "Non vedo l'ora di vedere la Parte 3"Il regista ha parlato del lavoro compiuto dal collega canadese adattando i romanzi di Frank Herbert, ribadendo il suo apprezzamento. Dune - Parte 3, tutte le anticipazioni tratte dal trailer e condivise dal cast e Denis VilleneuveA dicembre arriverà nei cinema di tutto il mondo il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Frank Herbert.