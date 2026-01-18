Fumogeni in campo Trapani-Sorrento sospesa per protesta degli ultras alla società

La partita tra Trapani e Sorrento è stata temporaneamente sospesa al 18° minuto a causa dell’uso di fumogeni e di una protesta degli ultras rivolta alla società, in particolare contro i dirigenti Antonini e Volume. Dopo alcuni minuti di interruzione, l'incontro è ripreso regolarmente. L’episodio evidenzia le tensioni tra i tifosi e la gestione del club, influendo sul normale svolgimento della gara.

Match sospeso al 18’ per fumogeni e protesta degli ultras contro Antonini e Volume. Gara ripresa dopo pochi minuti. La partita di Serie C tra Trapani e Sorrento è stata interrotta al 18’ minuto dopo che dalla curva occupata dai tifosi granata sono stati lanciati alcuni fumogeni sul terreno di gioco. La protesta era rivolta al presidente Valerio Antonini, assente allo stadio, bersagliato anche da uno striscione con la scritta “Antonini vattene”. Nel mirino della contestazione degli ultras anche il direttore sportivo Luigi Volume. Dopo circa dieci minuti di stop, la partita è potuta riprendere grazie all’intervento dei calciatori del Trapani, che si sono recati sotto la curva Nord nel tentativo di riportare la calma tra i sostenitori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fumogeni in campo, Trapani-Sorrento sospesa per protesta degli ultras alla società Leggi anche: Fumogeni e fuochi d’artificio in campo, sospesa e rinviata Ajax-Groningen Leggi anche: Sospesa l'interdittiva antimafia alla società degli 'amici' e parenti dei Casalesi Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. i biancorossi dominano allo stadio "Roberto Del Bianco" con le reti di Vasco, De Vita e Follo. Ma i fumogeni in campo rovinano la festa (e il campo da gioco): danni per migliaia di euro. Il presidente Simone Pace: "un'offesa al tifo sano" - facebook.com facebook Promozione, fumogeno acceso e lanciato sul campo a Putignano: daspo di 2 anni per un 25enne di Trepuzzi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.