Fumogeni in campo Trapani-Sorrento sospesa per protesta degli ultras alla società

Da gazzetta.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Trapani e Sorrento è stata temporaneamente sospesa al 18° minuto a causa dell’uso di fumogeni e di una protesta degli ultras rivolta alla società, in particolare contro i dirigenti Antonini e Volume. Dopo alcuni minuti di interruzione, l'incontro è ripreso regolarmente. L’episodio evidenzia le tensioni tra i tifosi e la gestione del club, influendo sul normale svolgimento della gara.

Match sospeso al 18’ per fumogeni e protesta degli ultras contro Antonini e Volume. Gara ripresa dopo pochi minuti. La partita di Serie C tra Trapani e Sorrento è stata interrotta al 18’ minuto dopo che dalla curva occupata dai tifosi granata sono stati lanciati alcuni fumogeni sul terreno di gioco. La protesta era rivolta al presidente Valerio Antonini, assente allo stadio, bersagliato anche da uno striscione con la scritta “Antonini vattene”. Nel mirino della contestazione degli ultras anche il direttore sportivo Luigi Volume. Dopo circa dieci minuti di stop, la partita è potuta riprendere grazie all’intervento dei calciatori del Trapani, che si sono recati sotto la curva Nord nel tentativo di riportare la calma tra i sostenitori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

