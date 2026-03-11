Il 10 dicembre 2023, durante la partita tra Maceratese e Osimana, 17 tifosi sono stati coinvolti in un procedimento penale. Durante l'incontro, sono stati lanciati sassi e transenne sono state danneggiate, causando ferite tra i poliziotti presenti. La vicenda ha portato all'apertura di un fascicolo giudiziario che coinvolge direttamente i tifosi e le forze dell'ordine presenti allo stadio.

Una vicenda giudiziaria apre un capitolo complesso nel panorama sportivo maceratese, dove diciassette tifosi sono stati sottoposti a procedimento penale per eventi occorsi durante la sfida tra Maceratese e Osimana del 10 dicembre 2023. L’udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari si è svolta oggi, portando alla dichiarazione di astensione del giudice Giovanni Manzoni e al rinvio dell’istruttoria a un nuovo magistrato. La gravità dei fatti denunciati include il lancio di sassi e transenne, con due agenti di polizia rimasti feriti e danni alle auto della forze dell’ordine, oltre a una minaccia specifica avanzata da uno dei sostenitori biancorossi contro un addetto alla sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 17 tifosi sotto accusa: sassi, transenne e poliziotti feriti

Articoli correlati

Siracusa Calcio: tifosi in rivolta, Ricci sotto accusa dopoIl Siracusa Calcio sta vivendo una delle crisi più profonde della sua storia recente, con la tifoseria in aperta contestazione al presidente...

Modena, 7 giovani feriti in schianto: sicurezza stradale sotto accusa.Modena sotto pressione: l’escalation degli incidenti stradali e la richiesta di sicurezza urgente Modena si trova a fronteggiare una crescente...

Una selezione di notizie su tifosi sotto

Discussioni sull' argomento Minaccia e insulta i carabinieri durante una partita del Tolentino Tifoso condannato a 8 mesi; Resistenza e insulti a un carabiniere. Condannato un tifoso cremisi; Kinsky, l’esordio più umiliante della storia della Champions: due papere, tre gol subiti e sostituzione al 17?.

È Yunus Musah, entrato al 55’ con la partita sul 4-0, a esprimere davanti ai microfoni lo stato d’animo dell’Atalanta dopo la sconfitta per 6-1 incassata dal Bayern Monaco. “Non avevo mai vissuto un’esperienza così, sotto di tanti gol con i tifosi che cantano - facebook.com facebook

I tifosi del Bayern Monaco elogiano l'Atalanta e i suoi tifosi sotto i post ufficiali della Dea su Instagram x.com