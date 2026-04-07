Spettacolo ' San Berillo non deve morire'

"SAN BERILLO NON DEVO MORIRE" è un intreccio di parole, musica e immagini per costudire la memoria e la dignità dello storico quartiere catanese. Ispirato alla figura di Franchina - residente e voce instancabile di San Berillo - lo spettacolo nasce da un'idea di Sonja Streck (pittrice e fotografa) e dall' incontro con gli artisti siciliani Giuseppe Pastorello e Cristina Giarmanà. Attraverso il Teatro Canzone, parole e musica si fondono per dare voce agli "ultimi" e custodire la memoria di un quartiere segnato da trasformazioni e resistenza. Lo spettacolo è co-organizzato da Generattivi, cantieri di cultura e informazione e Trame di quartiere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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CATANIA, IN SCOOTER CON MARIJUANA E HASHISH: ARRESTATO 19ENNE DALLA POLIZIA DI STATO Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato fermato in scooter nel quartiere San Berillo, trovato in possesso di diver - facebook.com facebook