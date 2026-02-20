Edilizia la centenaria storia cesenate dell' azienda protagonista agli ' Speed Day' di Confartigianato

La lunga storia della Som, azienda edile di Cesenatico, si è fatta notare agli 'Speed Day' di Confartigianato, grazie alla sua presenza e al contributo di generazioni di lavoratori. La causa di questa partecipazione è il desiderio di valorizzare il patrimonio locale e mostrare le competenze acquisite nel tempo. Con un'esperienza che supera i 120 anni, la ditta ha portato con sé progetti di costruzione che ancora oggi definiscono il paesaggio urbano. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti interessati al settore edile.

"Speed Day di Confartigianato ha rappresentato un'opportunità unica per le imprese di diversi settori di raccontarsi e confrontarsi" Centoventi anni di storia della Som, patrimonio della comunità territoriale. Hanno fatto capolino in Confartigianato. Conoscersi per crescere insieme. La filosofia dei ciclo di incontri 'Speed day', tenutosi in Confartigianato cesenate con una selezione di protagonisti dell'impreditoria locale che in pochi in pochi minuti hanno condiviso la propria esperienza, alternando testimonianze, spunti e suggestioni. Un evento che unisce il valore del racconto alla forza del networking.