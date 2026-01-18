Christof Innerhofer, sciatori italiano, ha partecipato a quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali, tra cui Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Con una carriera ricca di esperienze e medaglie, si impegna ora a convincere i tecnici per la prossima sfida, affrontando le prove di Kitzbuehel e oltre. La sua determinazione testimonia la passione per lo sport e la volontà di mantenere alti i livelli

Christof Innerhofer ha preso parte a quattro Olimpiadi Invernali: Vancouver 2010, Sochi 2014 (dove conquistò l’argento in discesa libera e il bronzo nell’ormai defunta super combinata), PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Stiamo parlando di un faro dello sci alpino italiano, un atleta esemplare in termini agonistici e umani, un punto di riferimento in seno alla squadra tricolore da ormai due decenni: ha esordito in Coppa del Mondo il 12 novembre 2006 nello slalom (sic!) di Levi, ha conquistato il primo podio e la prima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante il 28 dicembre 2008 nella discesa libera di Bormio, è salito sul podio in ben diciotto occasioni e ha fatto suonare l’Inno di Mameli sei volte. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Piovani dopo il successo: «Bella vittoria, le ragazze hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo»

Leggi anche: Pagelle discesa Wengen 2026: Franzoni scacci il vociare delle sirene! Innerhofer in ballottaggio per le Olimpiadi?

© Oasport.it - Date le Olimpiadi a Christof Innerhofer! Il cuore oltre l’ostacolo e Kitzbuehel per convincere i tecnici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Christof Innerhofer a 42 anni punta alle Olimpiadi Milano-Cortina; L'eterno Christof Innerhofer ha lanciato la sua sfida: partecipare alla quinta Olimpiade, quella di Milano Cortina 2026; GIOVANNI FRANZONI TRIONFA NEL SUPER-G DI COPPA DEL MONDO A WENGEN E DEDICA LA VITTORIA A MATTEO FRANZOSO. MATTIA CASSE OTTAVO; Sci alpino oggi, discesa libera maschile a Wengen: a che ora e dove vederla in diretta.

Date le Olimpiadi a Christof Innerhofer! Il cuore oltre l’ostacolo e Kitzbuehel per convincere i tecnici - Christof Innerhofer ha preso parte a quattro Olimpiadi Invernali: Vancouver 2010, Sochi 2014 (dove conquistò l'argento in discesa libera e il bronzo ... oasport.it

Innerhofer: "Pronto per le Olimpiadi. La morte di Matteo Franzoso? I giorni più brutti della mia vita" - Il Mondiale a Garmisch nel 2011, l’argento e il bronzo a Sochi tre anni dopo, poi tanti infortuni che lo hanno tenuto sempre uno scalino sotto le sue potenzialità. corrieredellosport.it