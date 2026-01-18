Date le Olimpiadi a Christof Innerhofer! Il cuore oltre l’ostacolo e Kitzbuehel per convincere i tecnici
Christof Innerhofer, sciatori italiano, ha partecipato a quattro edizioni delle Olimpiadi Invernali, tra cui Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Con una carriera ricca di esperienze e medaglie, si impegna ora a convincere i tecnici per la prossima sfida, affrontando le prove di Kitzbuehel e oltre. La sua determinazione testimonia la passione per lo sport e la volontà di mantenere alti i livelli
Christof Innerhofer ha preso parte a quattro Olimpiadi Invernali: Vancouver 2010, Sochi 2014 (dove conquistò l’argento in discesa libera e il bronzo nell’ormai defunta super combinata), PyeongChang 2018 e Pechino 2022. Stiamo parlando di un faro dello sci alpino italiano, un atleta esemplare in termini agonistici e umani, un punto di riferimento in seno alla squadra tricolore da ormai due decenni: ha esordito in Coppa del Mondo il 12 novembre 2006 nello slalom (sic!) di Levi, ha conquistato il primo podio e la prima vittoria nel massimo circuito internazionale itinerante il 28 dicembre 2008 nella discesa libera di Bormio, è salito sul podio in ben diciotto occasioni e ha fatto suonare l’Inno di Mameli sei volte. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Piovani dopo il successo: «Bella vittoria, le ragazze hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo»
Leggi anche: Pagelle discesa Wengen 2026: Franzoni scacci il vociare delle sirene! Innerhofer in ballottaggio per le Olimpiadi?
Christof Innerhofer a 42 anni punta alle Olimpiadi Milano-Cortina; L'eterno Christof Innerhofer ha lanciato la sua sfida: partecipare alla quinta Olimpiade, quella di Milano Cortina 2026; GIOVANNI FRANZONI TRIONFA NEL SUPER-G DI COPPA DEL MONDO A WENGEN E DEDICA LA VITTORIA A MATTEO FRANZOSO. MATTIA CASSE OTTAVO; Sci alpino oggi, discesa libera maschile a Wengen: a che ora e dove vederla in diretta.
Date le Olimpiadi a Christof Innerhofer! Il cuore oltre l’ostacolo e Kitzbuehel per convincere i tecnici - Christof Innerhofer ha preso parte a quattro Olimpiadi Invernali: Vancouver 2010, Sochi 2014 (dove conquistò l'argento in discesa libera e il bronzo ... oasport.it
Innerhofer: "Pronto per le Olimpiadi. La morte di Matteo Franzoso? I giorni più brutti della mia vita" - Il Mondiale a Garmisch nel 2011, l’argento e il bronzo a Sochi tre anni dopo, poi tanti infortuni che lo hanno tenuto sempre uno scalino sotto le sue potenzialità. corrieredellosport.it
Christof Innerhofer a 42 anni punta alle Olimpiadi Milano-Cortina - Tra gli atleti che potrebbero partecipare alle olimpiadi invernali di Milano e Cortina c'è Christof innerhofer. rainews.it
#Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: gli eventi principali, i luoghi e le date. Paola Cirino . x.com
Sanremo 2026: tutto quello che c’è da sapere sulle date del festival La 76ª edizione del Festival di Sanremo si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026, una settimana più tardi rispetto al solito per lasciare spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Il Teatro Ari - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.