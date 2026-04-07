Martedì, il convoglio del rappresentante diplomatico della Santa Sede in Libano è stato colpito da colpi di arma da fuoco mentre si spostava verso alcuni villaggi cristiani nel sud del paese. Per motivi di sicurezza, il veicolo ha dovuto interrompere la missione e tornare indietro. La sparatoria ha coinvolto un convoglio ufficiale, senza segnalare feriti o danni materiali. La polizia locale sta indagando sull’accaduto.

Il convoglio del nunzio apostolico in Paolo Borgia, rappresentante diplomatico della Santa Sede in Libano, è stato costretto a fare marcia indietro martedì dopo essere stato raggiunto da spari mentre si dirigeva verso alcuni villaggi cristiani nel sud del Paese. Secondo una fonte di sicurezza citata dall’agenzia Agence France?Presse, i colpi hanno danneggiato i veicoli del convoglio senza provocare feriti. La stessa fonte non ha tuttavia chiarito con precisione l’origine degli spari. Il convoglio diplomatico era scortato dal battaglione francese della missione di pace United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil) e stava raggiungendo il villaggio cristiano di Debel, una delle località del sud del Libano più esposte alle tensioni lungo il confine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Spari sul convoglio del nunzio apostolico in Libano: missione interrotta nel sud del Paese

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