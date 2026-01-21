Spari contro un’auto nel salernitano | otto colpi nella notte indagini in corso

Nella notte nel salernitano, un’auto è stata colpita da otto colpi di arma da fuoco. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e individuare eventuali responsabili. L’episodio ha generato preoccupazione tra la comunità locale, mentre si cercano elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.

Notte di tensione nel salernitano, dove un'auto è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco in un episodio ancora avvolto da numerosi interrogativi. All'arrivo delle forze dell'ordine sono stati rinvenuti otto bossoli compatibili con una pistola di calibro 9. I colpi sarebbero stati esplosi da un veicolo in movimento e hanno centrato un'auto parcheggiata lungo la strada, danneggiandola in più punti. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'episodio potrebbe essere preceduto da movimenti sospetti notati nelle vicinanze di un'abitazione. Una versione che, tuttavia, presenta elementi ritenuti poco chiari e su cui sono in corso approfondimenti.

