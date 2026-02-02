Incendio in zona turistica di Alghero | indagini in corso su possibile atto doloso nella zona della Pietraia

Un incendio divampa nella zona turistica di Alghero, precisamente nella Pietraia. La notte tra il 1° e il 2 febbraio, qualcuno ha appiccato il fuoco, causando danni e allarmando i residenti. Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire se si tratta di un atto doloso e stanno cercando testimoni e prove sul luogo. La zona è sotto controllo e le indagini continuano per identificare chi ha messo in moto le fiamme.

Un incendio doloso ha colpito la zona della Pietraia ad Alghero nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2026, scatenando preoccupazione tra i residenti e aprendo un’indagine che punta a individuare i responsabili. L’atto, avvenuto intorno alle 23, ha colpito una vettura parcheggiata in via Napoli, nei pressi di via Amalfi, a pochi metri dalla chiesa della Pietraia e dal mercato del quartiere. L’auto, una Twingo nera, è stata presa di mira da ignoti che hanno appiccato le fiamme nella parte posteriore del veicolo. Il proprietario, un giovane residente della zona, ha reagito con tempestività, riuscendo a spegnere il rogo prima che si estendesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio in zona turistica di Alghero: indagini in corso su possibile atto doloso nella zona della Pietraia Approfondimenti su Alghero Pietraia Corpo rinvenuto in zona impervia potrebbe essere quello della scomparsa Donatella Malisa, indagini in corso Gli investigatori stanno esaminando un corpo trovato in una zona impervia del Friuli Venezia Giulia. Zona a traffico limitato nella zona della 'movida' fino a Natale in tutti i weekend Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Alghero Pietraia Argomenti discussi: Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-Montana; Crans-Montana, l’incendio che brucia un mito; Crans-Montana piange le sue vittime: l’incendio di Capodanno sale a 41 morti; Effetto Crans-Montana, a Nocera Inferiore scattano i controlli. Paura sulle Alpi francesi: incendio in una struttura turistica, evacuate oltre 260 personeMomenti di grande tensione nella nota località sciistica di Courchevel, sulle Alpi francesi, dove ... msn.com Improvvisamente esce fumo da un macchinario: principio d'incendio in zona industriale https://www.nordest24.it/principio-fiamme-macchinario-zona-industriale-spini-gardolo-trento facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.