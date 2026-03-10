La polizia sta conducendo un’indagine dopo che sono stati esplosi alcuni colpi contro il consolato statunitense di Toronto, in Canada. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente e finora non sono stati arrestati sospetti. Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove raccolte sul luogo per capire cosa sia successo. La zona è stata delimitata per le verifiche di routine.

La polizia sta indagando dopo l’esplosione di alcuni spari contro il consolato statunitense di Toronto, Canada. Gli agenti hanno riferito di aver rinvenuto un’arma da fuoco scarica e che non sono stati segnalati feriti. I rappresentanti dell’ambasciata statunitense e del Dipartimento di Stato non si sono ancora espresse in merito all’accaduto. Il premier dell’ Ontario, Doug Ford, ha definito la sparatoria un “atto di violenza e intimidazione assolutamente inaccettabile nei confronti dei nostri amici e vicini americani”.”Sono lieto di vedere che la polizia di Toronto sta indagando e mi aspetto che la polizia a tutti i livelli impieghi ogni mezzo per trovare i responsabili”, ha scritto su X. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Spari contro il consolato statunitense a Toronto: la polizia indaga

