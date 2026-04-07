Una sparatoria si è verificata davanti al consolato israeliano in Turchia, provocando la morte di un uomo e l’arresto di due persone ritenute complici. L’incidente si inserisce in un contesto di crescente antisemitismo nella regione, che continua a influenzare le dinamiche tra i paesi e le comunità locali. Le autorità hanno confermato i dettagli dell’intervento senza ulteriori commenti sulle motivazioni o sui destinatari delle azioni.

L’ondata di antisemitismo continua a travolgere il Medio Oriente e stavolta a farne le spese è stata la Turchia. Ad Istanbul tre persone sono morte e altri due agenti di Polizia sono rimasti feriti in una sparatoria, che è avvenuta davanti al consolato israeliano. In un video pubblicato da Reuters, figura anche un agente che estrae la pistola dalla fondina, per poi ripararsi dai colpi che si sentono in sottofondo. Un’altra persona, invece, è stata vista coperta di sangue. Attorno al luogo in cui si è verificato l’attacco c’è una sontuosa presenza di poliziotti armati, che stanno continuando a pattugliare la zona. Il governatore locale ha affermato che soltanto uno dei terroristi è morto, mentre gli altri due sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sparatoria in Turchia davanti al consolato israeliano: morto un terrorista e arrestati due complici

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L'artista è in condizioni stabili dopo la sparatoria avvenuta vicino al casinò di Hollywood, Florida. Due persone fermate. - facebook.com facebook