Questa mattina, tre uomini armati hanno aperto il fuoco davanti al Consolato israeliano nel quartiere di Besiktas, a Istanbul. Durante l'incidente, uno degli aggressori è stato colpito e ucciso, mentre altri due sono stati arrestati. L'evento si è verificato nel lato europeo della città, causando l'intervento delle forze dell'ordine sul posto. Non ci sono state segnalazioni di feriti tra le persone presenti.

Questa mattina, tre uomini armati hanno aperto il fuoco fuori dal Consolato israeliano a Istanbul, nel quartiere di Besiktas, nel lato europeo della metropoli turca. Il governatore della città, Davut Gül, ha riferito: «I nostri agenti hanno ucciso uno degli assalitori. Hanno poi ferito e catturato gli altri due», smentendo le prime indiscrezioni diffuse dai media, che parlavano di due aggressori uccisi e di uno catturato e ferito. Lo scontro avrebbe avuto inizio intorno alle 12:00 ora locale (le 11:00 in Italia), e sarebbe durato circa dieci minuti. Un video dell’agenzia Reuters mostra un agente di polizia che estrae una pistola e si mette al riparo mentre risuonano colpi di pistola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria fuori dal Consolato israeliano a Istanbul: ucciso uno degli aggressori

Sparatoria al Consolato israeliano di Istanbul, due assalitori uccisi e uno catturatoSono due gli assalitori uccisi durante una sparatoria con la polizia davanti al Consolato israeliano di Istanbul , chiuso da tempo, che si trova nel...

Istanbul, sparatoria vicino al consolato israelianoDopo uno scontro a fuoco con la Polizia, due dei tre assalitori sono stati uccisi e uno è stato catturato.

Video shows gunfight between attackers and police outside Israeli Consulate in Istanbul

Argomenti più discussi: Istanbul, sparatoria davanti al Consolato israeliano: ucciso uno dei 3 assalitori; Istanbul, sparatoria davanti al Consolato israeliano: ucciso uno dei 3 assalitori.

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ULTIM'ORA: Sparatoria nei pressi del consolato israeliano a #Istanbul. La polizia ha risposto al fuoco. Sarebbero stati colpiti tre uomini armati fuori dal consolato israeliano di Istanbul. Al momento non è chiaro se siano morti o feriti. Numerose auto della polizia - facebook.com facebook

ULTIM'ORA: Sparatoria nei pressi del consolato israeliano a #Istanbul. La polizia ha risposto al fuoco. Sarebbero stati colpiti tre uomini armati fuori dal consolato israeliano di Istanbul. Al momento non è chiaro se siano morti o feriti. Numerose auto della polizia x.com