Nella giornata di oggi, si è verificata una sparatoria davanti al Consolato israeliano di Istanbul, situato nel quartiere di Levent sulla sponda europea della città. Durante l'intervento della polizia, due degli assalitori sono stati uccisi, mentre un terzo è stato catturato. L'edificio, che è stato chiuso da tempo, è stato teatro di questo episodio. Non sono state riportate altre persone ferite o coinvolte.

Sono due gli assalitori uccisi durante una sparatoria con la polizia davanti al Consolato israeliano di Istanbul, chiuso da tempo, che si trova nel quartiere di Levent, sulla sponda europea della città. Lo riporta l'emittente turca Ntv, secondo cui la terza persona coinvolta nella sparatoria è stata catturata dopo essere rimasta ferita. Lo scontro a fuoco, iniziato attorno alle 12 ora locale, le 11 in Italia, è durato circa 10 minuti. Secondo le prime ricostruzioni, i tre assalitori sono arrivati sul posto con armi a canna lunga, indossando abiti mimetici e uno zaino e hanno aperto il fuoco contro gli agenti che si trovavano nei pressi dell'edificio del Consolato israeliano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sparatoria al Consolato israeliano di Istanbul, due assalitori uccisi e uno catturato

Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di poliziaPoco fa Istanbul, in Turchia, è stata sconvolta da una sparatoria davanti al Consolato israeliano che si trova sulla sponda europea della città.

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L'artista è in condizioni stabili dopo la sparatoria avvenuta vicino al casinò di Hollywood, Florida. Due persone fermate. - facebook.com facebook

Istanbul, sparatoria davanti al consolato Israeliano: 2 morti e 3 feriti. VIDEO x.com