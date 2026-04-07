Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul 2 assalitori uccisi e 1 catturato

Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente armato presso il consolato israeliano a Istanbul. Due uomini armati sono stati uccisi durante l'evento, mentre un terzo è stato catturato dalle forze di sicurezza. La sparatoria ha causato una notevole presenza di forze di polizia sul posto e ha attirato l’attenzione dei media locali. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno procedendo con le indagini.