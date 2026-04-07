Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul 2 assalitori uccisi e 1 catturato
Nella mattinata di oggi si è verificato un incidente armato presso il consolato israeliano a Istanbul. Due uomini armati sono stati uccisi durante l'evento, mentre un terzo è stato catturato dalle forze di sicurezza. La sparatoria ha causato una notevole presenza di forze di polizia sul posto e ha attirato l’attenzione dei media locali. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno procedendo con le indagini.
Medio Oriente in fiamme. Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul. Due assalitori uccisi e uno catturato. Feriti due poliziotti. Servizio di Antonella Mitola. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Sparatoria al Consolato israeliano di Istanbul, due assalitori uccisi e uno catturatoSono due gli assalitori uccisi durante una sparatoria con la polizia davanti al Consolato israeliano di Istanbul , chiuso da tempo, che si trova nel...
Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di poliziaPoco fa Istanbul, in Turchia, è stata sconvolta da una sparatoria davanti al Consolato israeliano che si trova sulla sponda europea della città.
Sparatoria al consolato israeliano di Istanbul, 2 assalitori uccisi e 1 catturato
Temi più discussi: Istanbul, i momenti drammatici della sparatoria al Consolato israeliano; Istanbul, sparatoria vicino a consolato israeliano: tre morti, due sono aggressori; Istanbul, i momenti drammatici della sparatoria al Consolato israeliano; Attaccata l’isola iraniana di Kharg.
Spari al consolato d'Israele a Istanbul, ucciso un assalitoreFeriti due agenti di polizia, aperta un'inchiesta sull'accaduto. Gli assalitori e sarebbero arrivati sul posto in abiti mimetici e con armi a canna lunga (ANSA) ... ansa.it
Turchia: un morto e quattro feriti in una sparatoria nei pressi del consolato di Israele a IstanbulTre attentatori hanno aperto il fuoco contro gli agenti di polizia, che ne ha ucciso uno e feriti altri due. Al momento non ci sono diplomatici israeliani di stanza in Turchia Almeno una persona è sta ... tpi.it
Istanbul, sparatoria davanti al Consolato israeliano #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/07/sparatoria-al-consolato-israeliano-di-istanbul-altri-due-arresti_dfda1fef-e66c-4532-812c-d6776865f3af.html - facebook.com facebook
Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di polizia x.com