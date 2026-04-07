Istanbul sparatoria vicino a consolato israeliano | 3 morti e 2 feriti

Nella città di Istanbul si è verificata una sparatoria nei pressi del consolato israeliano. Le fonti locali riferiscono che sono stati registrati tre decessi e due persone ferite. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità, che stanno analizzando i dettagli dell’incidente.

(Adnkronos) – Sparatoria vicino al consolato israeliano a Istanbul, in Turchia. Secondo i media turchi, il bilancio è di tre vittime. Due agenti di polizia sarebbero rimasti feriti sul posto. Non si registrano vittime israeliane, si legge sul sito di Ynetnews. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: “Un morto e un ferito”Colpi di arma da fuoco sono stati sentiti nei pressi del Consolato israeliano di Istanbul, che si trova a Levent, quartiere degli affari sulla sponda... Leggi anche: Spari contro il consolato israeliano di Istanbul Sparatoria vicino al Consolato israeliano di Istanbul: Un morto e un feritoColpi di arma da fuoco vicino alla sede diplomatica israeliana nella città turca. Sul posto numerose pattuglie di polizia ... ilfattoquotidiano.it Sparatoria vicino al consolato di Israele a Istanbul: tre mortiInvesting.com -- Tre persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta martedì nei pressi del consolato di Israele a Istanbul, secondo quanto riportato dall’emittente turca CNN Turk. Le forze di ... it.investing.com