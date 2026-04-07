Spara al volto della statua di Nuti | l’odio colpisce l’arte

A Cavriglia, in provincia di Arezzo, ignoti hanno esploso colpi di arma da fuoco contro una statua dedicata a Francesco Nuti, danneggiandone il volto. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio, e le forze dell’ordine stanno indagando sul fatto. La statua si trova in un’area pubblica e l’episodio è stato segnalato da alcuni passanti. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

A Cavriglia, in provincia di Arezzo, ignoti hanno colpito con armi da fuoco la statua di Francesco Nuti, sfregiandone il volto. L’opera, situata nei giardini pubblici Ardenza di fronte al Municipio, è stata danneggiata in un atto di vandalismo che ha scosso l’intera comunità locale. L’intervento criminale ha preso di mira un monumento inaugurato lo scorso 31 luglio 2024. Il bersaglio è il volto della scultura che ritrae l’artista, scomparso nel 2023 a 68 anni, in una posa quotidiana e accessibile, seduto su una panchina per favorire l’interazione con i cittadini. La reazione ferma delle istituzioni locali. Il sindaco Leonardo Degl’Innocenti ha reagito con durezza, definendo l’episodio come un gesto vile e ignobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spara al volto della statua di Nuti: l’odio colpisce l’arte Colpi di pistola al volto: sfregiata la statua di Francesco Nuti. Vandali in azione o messaggi criminali?Spari in faccia, sulla statua del grande attore italiano Francesco Nuti, scomparso all’eta di 68 anni nel 2023. Arezzo: vandalizzata statua di Francesco Nuti, volto sfregiato con proiettili. Manetti: “Gesto inaccettabile”AREZZO – Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana, ha commentato il gesto vandalico della statua dell’attore Francesco Nuti... Argomenti più discussi: Spara al presunto amante della moglie, arrestato 58enne guardia giurata; Il gatto gli entra in giardino, lui gli spara con una carabina e lo ferisce: denunciato. Ginger potrebbe essere il tuo cucciolo,...; Minori a Napoli, ancora spari vicino al Plebiscito: Ferito sedicenne; Spara con un fucile da caccia contro i compagni di scuola: 1 morto e 8 feriti. Il video. Irrompe in casa ubriaco, il proprietario gli spara Litigio... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook In angolo #Nkamhoua riceve e spara da TREEE 84-79 #VarTor #NoiSiamoVarese x.com