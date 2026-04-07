Una statua dedicata all'attore Francesco Nuti, collocata davanti al municipio di Cavriglia, è stata danneggiata con colpi di proiettile. Il volto della scultura presenta segni evidenti di sfregio e di danni causati dai proiettili. Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana, ha condannato il gesto definendolo inaccettabile. La polizia sta indagando sull'episodio e ha già recuperato alcuni bossoli sul luogo.

AREZZO – Cristina Manetti, assessora alla Cultura della Regione Toscana, ha commentato il gesto vandalico della statua dell’attore Francesco Nuti situata davanti al municipio di Cavriglia (Arezzo). La scultura, nella notte fra il 6 e il 7 aprile 2026, è stata colpita al volto con più proiettili, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa, causando fori e uno scheggiatura al volto. “Un gesto inaccettabile che colpisce non soltanto un’opera pubblica, ma la memoria di un artista straordinario e profondamente legato alla Toscana. Sfregiare la statua dedicata a Francesco Nuti significa ferire l’identità culturale di una comunità e mancare di rispetto a un patrimonio condiviso che va tutelato e valorizzato”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arezzo: vandalizzata statua di Francesco Nuti, volto sfregiato con proiettili. Manetti: “Gesto inaccettabile”

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Cavriglia, vandalizzata la statua di Francesco Nuti: colpita con arma da fuoco nella notte di PasquaUn gesto che ha scosso profondamente la comunità locale e il mondo della cultura.

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Vandalizzata con una pistola ad aria compressa la statua di Francesco Nuti x.com

Vandalizzata a Cavriglia la statua dedicata a Francesco Nuti, collocata nel giardino davanti al Comune e inaugurata nel 2024. L’opera, che raffigura l’attore seduto su una panchina, è stata gravemente danneggiata durante la notte di Pasqua. Dura la condann - facebook.com facebook