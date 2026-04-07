Dopo la partita contro il Genoa, Luciano Spalletti e Weston McKennie hanno commentato l’esito dell’incontro. Nel frattempo, la Rai ha annunciato un aggiornamento del palinsesto, che comprende nuove serie televisive, documentari e film in programmazione nei prossimi giorni. La discussione tra i due allenatori si è concentrata sull’andamento della partita e sulle prestazioni della squadra. La rete pubblica ha previsto diverse novità nel proprio palinsesto televisivo.

Luciano Spalletti e Weston McKennie commentano l’esito del match contro il Genoa, mentre Rai aggiorna l’offerta di contenuti tra serie TV, documentari e cinema per i prossimi giorni. Il tecnico Luciano Spalletti ha espresso soddisfazione per il rendimento dei suoi calciatori dopo il successo ottenuto contro il Genoa. L’allenatore ha però evidenziato una netta differenza di rendimento tra le due metà della gara. Secondo Spalletti, la prima parte del match è stata caratterizzata da una prova eccellente e da decisioni tattiche corrette. Al contrario, nel secondo tempo la squadra ha subito l’andamento degli eventi, rischiando di compromettere il risultato finale in caso di gol avversario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spalletti analizza il Genoa e svela il nuovo palinsesto Rai

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