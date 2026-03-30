Durante la Settimana Santa, le emittenti Rai e Mediaset modificano i loro palinsesti televisivi. In questa settimana, vengono trasmessi programmi e film religiosi, con alcune variazioni rispetto alla programmazione normale. Le modifiche riguardano anche le fasce orarie di programmazione, con attenzione a contenuti che richiamano le tradizioni pasquali. La programmazione si concentra su eventi e trasmissioni che celebrano la settimana religiosa.

La Settimana Santa, che precede e include la domenica di Pasqua, è da sempre un momento particolare anche per la televisione. Non solo per il valore religioso della ricorrenza, ma anche perché segna un cambio di ritmo nelle abitudini di chi guarda la tv: più tempo in casa, più occasioni per stare insieme e, di conseguenza, una programmazione che si adatta. Come ogni anno, anche i palinsesti Rai e Mediaset si rimodellano attorno alla festività. Tra variazioni, appuntamenti speciali e programmi a tema, l’offerta si arricchisce per intercettare pubblici diversi. Allo stesso tempo, alcune trasmissioni si fermano o cambiano collocazione. Ecco quindi come cambiano, nel dettaglio, i palinsesti Rai e Mediaset durante la Settimana Santa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Settimana Santa, come cambia il palinsesto tv Rai e Mediaset

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