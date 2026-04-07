L'allenatore ha risposto a Mediaset riguardo alle trattative di rinnovo del contratto, affermando di non avere certezze sulla possibilità di firmare entro la settimana. Ha aggiunto di voler mettere la firma su qualcosa, ma non ha specificato se si tratti di un nuovo accordo o di altri impegni. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

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© Juventusnews24.com - Spalletti a Mediaset: «Rinnovo in settimana? No lo so ragazzi. La firma vorrei metterla su…»

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Spalletti non pensa al rinnovo con la Juventus: Mettiamo la firma sulla sfida all'AtalantaLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset il successo dei bianconeri per 2-0 contro il Genoa nella partita. tuttomercatoweb.com

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L'idea di Spalletti: «Un giocatore Under 19 titolare in ogni squadra di Serie A» x.com