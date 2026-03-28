Spalletti Juventus | ci sono novità su durata e ingaggio del rinnovo possibile firma entro Pasqua! Le ultimissime

Da juventusnews24.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigenza sta negoziando il rinnovo contrattuale con l'allenatore, con un accordo che potrebbe essere firmato entro le festività pasquali. La proposta prevede un prolungamento fino al 2028, con un incremento dell'ingaggio. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati ancora dettagli ufficiali sui termini dell'accordo.

Spalletti Juventus, la dirigenza prepara il prolungamento fino al 2028 con un ricco ingaggio per puntare ai massimi traguardi possibili. La  Juventus  blinda la sua  guida tecnica  in vista delle  prossime sfide. Secondo le  indiscrezioni  de  La Gazzetta dello Sport,  Luciano Spalletti  non firmerà un  prolungamento annuale, ma estenderà il  legame  fino al  2028. Un  rinnovo  di  2 anni che certifica la  fiducia incondizionata  riposta nel  progetto. L’allenatore ha convinto tutti grazie al  gioco espresso sul  campo: i  contatti  sono in dirittura d’arrivo e la  fumata bianca  potrebbe giungere prima di Pasqua. Le parti devono limare i  dettagli finali  sui corposi bonus, ma l’ accordo  prevede uno  stipendio vicino ai 6 milioni  di euro, superando i  5  previsti in precedenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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