Spalletti Juventus | ci sono novità su durata e ingaggio del rinnovo possibile firma entro Pasqua! Le ultimissime

La dirigenza sta negoziando il rinnovo contrattuale con l'allenatore, con un accordo che potrebbe essere firmato entro le festività pasquali. La proposta prevede un prolungamento fino al 2028, con un incremento dell'ingaggio. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati ancora dettagli ufficiali sui termini dell'accordo.

Spalletti Juventus, la dirigenza prepara il prolungamento fino al 2028 con un ricco ingaggio per puntare ai massimi traguardi possibili. La Juventus blinda la sua guida tecnica in vista delle prossime sfide. Secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti non firmerà un prolungamento annuale, ma estenderà il legame fino al 2028. Un rinnovo di 2 anni che certifica la fiducia incondizionata riposta nel progetto. L’allenatore ha convinto tutti grazie al gioco espresso sul campo: i contatti sono in dirittura d’arrivo e la fumata bianca potrebbe giungere prima di Pasqua. Le parti devono limare i dettagli finali sui corposi bonus, ma l’ accordo prevede uno stipendio vicino ai 6 milioni di euro, superando i 5 previsti in precedenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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