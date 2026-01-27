La Juventus ha annunciato il rinnovo di Yildiz fino al 2031, con un bonus alla firma. Spalletti e Comolli hanno contribuito alla decisione, che dovrebbe essere ufficializzata a breve. Si tratta di un impegno a lungo termine che rafforza il progetto della squadra, assicurando stabilità e continuità per gli anni a venire.

Yildiz Juve fino al 2031, rinnovo ai dettagli: ci sarà bonus alla firma. Decisivo Spalletti, quando dovrebbe essere ratificato l’accordo. Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus fino al giugno 2031 è ormai ai dettagli finali. L’accordo, circolato con forza dopo gli ultimi successi bianconeri, segna un punto di svolta per il futuro del club. Resta da limare solo la questione legata al bonus alla firma richiesto dalla famiglia, ma l’ossatura dell’intesa è solida: il talento turco percepirà circa 6 milioni di euro annui, diventando da luglio il giocatore più pagato in rosa, complice la probabile partenza di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz Juve fino al 2031, rinnovo ai dettagli: ci sarà bonus alla firma. Comolli lo ha convinto. E Spalletti: «Blindatelo per i prossimi 10 anni»

