Spaccio ed estorsione | latitante catturato in Germania

Un uomo di 48 anni, ricercato dal ottobre scorso per spaccio ed estorsione, è stato arrestato in Germania il 2 aprile. La cattura è avvenuta in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura Generale di Perugia. La sua latitanza durava diversi mesi, durante i quali si era reso irreperibile. La polizia aveva avviato una lunga ricerca per localizzarlo e procedere al suo fermo.

Catturato dopo anni di caccia. Era ricercato dall’ottobre del 2023 il cittadino albanese di quarantotto anni arrestato il 2 aprile in Germania, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale di Perugia. L'uomo è anche protagonista della storia del taglio delle orecchie. Uno dei compontenti del gruppo di spaccio era stato già tratto in arresto in Spagna nel marzo scorso per i medesimi reati. Dalla ricostruzione dei fatti era emerso che il 36enne, sempre albanese, aveva minacciato telefonicamente il quarantottenne per un mancato pagamento dello stupefacente, anche con la frase “ti taglio le orecchie” e costretto a versare la somma di 2. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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