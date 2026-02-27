Nuovo arresto per spaccio nei caruggi | in una settimana altre 3 denunce e 5 segnalazioni alla Prefettura

Nella zona di vico delle Mele, mercoledì sera, la polizia locale del nucleo centro storico ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella stessa settimana, sono state presentate altre tre denunce e cinque persone sono state segnalate alla Prefettura per reati legati allo stesso fenomeno. L’attività di controllo nelle aree dei caruggi prosegue con attenzione.

Mercoledì sera, nella zona di vico delle Mele, il nucleo centro storico della polizia locale ha arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti. Tre denunce e cinque segnalazioni alla Prefettura in una settimanaSi tratta, in ordine di tempo, dell'ultima operazione condotta in zona dagli.