È stato installato un nuovo palo al sottoportico del Cassero per migliorare la sicurezza delle aree pedonali. La presenza di questo dispositivo mira a impedire agli automobilisti di prendere il via libera in modo imprudente quando attraversano il passaggio pedonale. La modifica segue i recenti interventi volti a ridurre i rischi di incidenti e a regolamentare meglio la circolazione nella zona.

Automobilisti che distrattamente imboccano il passaggio pedonale sotto il Cassero, addio. Un paletto in corten, materiale scelto per l’elevata resistenza alla corrosione degli agenti atmosferici, che è andato a sostituire il precedente fittone in cemento, è stato infatti collocato nei giorni scorsi all’altezza dell’attraversamento pedonale in risalita da via Cavour, sulla rampa del marciapiedi che spesso nel corso degli anni era stata distrattamente utilizzata da incauti automobilisti che avevano poi pericolosamente imboccato il portico pedonale del Cassero. Il paletto, a differenza del vecchio dissuasore che era soltanto poggiato, è stato cementato, e secondo il comune sarà anche più sicuro del precedente fittone che era considerato troppo basso, dunque meno visibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sottoportico più sicuro. Nuovo ’paletto’ al Cassero

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