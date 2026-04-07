Sostegno disabilità | oltre 1 milione di euro per 9 comuni di Rende

Nove comuni della provincia hanno avviato un piano di coprogrammazione per finanziare interventi dedicati a persone con disabilità e non autosufficienti. Complessivamente, sono stati stanziati più di un milione di euro da parte delle amministrazioni coinvolte. Il progetto prevede l’utilizzo di fondi pubblici per sostenere esigenze specifiche delle persone con disabilità, con l’obiettivo di garantire servizi e assistenza adeguati.

Il Comune di Rende e altri otto centri della provincia hanno attivato un piano di coprogrammazione per destinare oltre un milione di euro al sostegno di persone disabili e non autosufficienti. L’iniziativa, partita ufficialmente a seguito di un bando del 6 marzo scorso, vede il coinvolgimento diretto di nove enti del terzo settore per gestire le risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza. Nel pomeriggio del 31 marzo, il salone di rappresentanza del municipio di Rende ha ospitato il primo tavolo tecnico. In quell’occasione sono state definite le linee guida per l’impiego dei fondi relativi alle annualità 2021 e 2022, coordinando l’azione dell’Ambito Territoriale-Sociale 2, di cui Rende è il comune capofila insieme ad altre otto amministrazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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