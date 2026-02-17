Calabria | Commissari prorogati in sanità e un milione di euro per l’inclusione sociale e disabilità

In Calabria, i commissari in sanità sono stati prorogati di nuovo, un gesto che deriva dalle difficoltà nella gestione dei servizi sanitari regionali. Contestualmente, il governo ha deciso di destinare un milione di euro per sostenere progetti di inclusione sociale e disabilità, con l’obiettivo di affrontare le criticità in modo più concreto. Sul territorio, sono già in corso iniziative specifiche per migliorare l’accesso alle strutture e favorire l’integrazione delle persone con bisogni speciali.