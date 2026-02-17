Calabria | Commissari prorogati in sanità e un milione di euro per l’inclusione sociale e disabilità
In Calabria, i commissari in sanità sono stati prorogati di nuovo, un gesto che deriva dalle difficoltà nella gestione dei servizi sanitari regionali. Contestualmente, il governo ha deciso di destinare un milione di euro per sostenere progetti di inclusione sociale e disabilità, con l’obiettivo di affrontare le criticità in modo più concreto. Sul territorio, sono già in corso iniziative specifiche per migliorare l’accesso alle strutture e favorire l’integrazione delle persone con bisogni speciali.
Calabria: Proroga dei Commissari e Investimenti per l’Inclusione Sociale, tra Stabilità e Sfide Aperte. La Giunta regionale della Calabria ha confermato, nella giornata di oggi, 17 febbraio 2026, i commissari straordinari dell’Asp di Catanzaro e dell’Azienda ospedaliera universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, Simona Carbone e Antonio Battistini rispettivamente. La decisione, presa in attesa dell’esito delle procedure di selezione per i nuovi direttori generali, mira a garantire la continuità operativa di queste importanti strutture sanitarie in un momento delicato per il sistema sanitario regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Un milione di euro alle scuole paritarie per l’inclusione degli alunni con disabilità, misura adottata in FVG
Leggi anche: Al via "Culture 4 All", il progetto di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi con disabilitàLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milleproroghe, svolta per i tirocinanti: possibile proroga e stabilizzazione per mille precari in Calabria · LaC News24.
Giunta Calabria conferma commissari sanitari e finanzia politiche welfareNella seduta odierna, la Giunta regionale calabrese, su proposta di Roberto Occhiuto, ha prorogato i commissari sanitari Simona Carbone (Aou Dulbecco Catanzaro), Antonio Battistini (Asp Catanzaro) e T ... cn24tv.it
Regione Calabria: confermati i commissari Carbone, Battistini e FrittelliLa Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente, Roberto Occhiuto, nelle more del completamento delle procedure per l’individuazione dei direttori generali, ha confe ... strettoweb.com
Il commissario Mascherpa a Diamante. Credo commissionato dalla polizia. #calabria #streetart facebook
Lega, grazie a Mancuso per ottimo lavoro, Valeria Sudano nuovo commissario Calabria. 'Un anno e mezzo di dedizione e professionalità' #ANSA x.com