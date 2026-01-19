Prato sorpresi ad abbandonare rifiuti Due denunciati

Due cittadini cinesi di 40 e 50 anni sono stati denunciati nei giorni scorsi dalla polizia locale di Prato, per abbandono di rifiuti e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in assenza della dovuta autorizzazione prevista dal Testo Unico Ambientale (che prevedono l'arresto o l'ammenda fino.

