Due catanesi sorpresi a scaricare 90 chili di cocaina dall' auto a Librino VIDEO

Due uomini di Catania sono stati colti sul fatto mentre scaricavano 90 chili di cocaina da un'auto a Librino. La Polizia di Stato ha intercettato il veicolo e ha fermato i due durante le operazioni di controllo. La droga era nascosta nel veicolo e si trovava in fase di scarico. Il fermo è avvenuto questa mattina nel quartiere catanese.

Una maxi operazione antidroga è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato di Catania, che hanno intercettato un significativo carico di cocaina, destinato al mercato dello spaccio, infliggendo un durissimo colpo agli interessi della criminalità alla quale sono state sottratte fonti sicure di guadagno illecito. Complessivamente, gli agenti della sezione "Antidroga" della Squadra Mobile hanno sequestrato oltre 90 chili di cocaina, ripartiti in 81 pannetti e trasportati in auto da due catanesi di 43 e 44 anni. I due sono stati fermati dai poliziotti nei pressi di un complesso residenziale nel quartiere di Librino.