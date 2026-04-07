Un dipendente ha raccontato di aver tentato di fermare un ladro di coniglietti di cioccolato, ma è stato licenziato. Dopo l’episodio, ha riferito di aver reagito con rabbia verso se stesso, chiedendosi il motivo della sua azione. La vicenda solleva domande sulla linea tra il senso del dovere e il rispetto delle regole aziendali. La storia sta suscitando discussioni tra le persone coinvolte e nelle reti sociali.

Dove finisce il senso del dovere e dove comincia l’infrazione delle regole aziendali? È attorno a questa linea sottile che si muove la vicenda di Walker Smith, 54 anni, licenziato dopo aver tentato di fermare un ladro nel punto vendita Waitrose di Clapham Junction, nel sud di Londra, dove lavorava da ben 17 anni. La storia, riportata dal Guardian, nasce da una scena di ordinaria criminalità commerciale. Durante un normale turno di lavoro, un cliente si avvicina a Smith per segnalargli che qualcuno ha appena riempito una borsa del supermercato con diversi coniglietti di cioccolato pasquali “Lindt Gold Bunny” (in vendita a 13 sterline l’uno). Smith individua subito il presunto responsabile, un taccheggiatore recidivo noto al personale, e decide di intervenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono intervenuto per fermare un ladro di coniglietti di cioccolato e mi hanno licenziato. Quando sono tornato a casa mi prendevo a pugni da solo: ‘Perché l’ho fatto?'”: lo sfogo di Walker Smith

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