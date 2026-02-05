Britney Spears si apre sui social, raccontando di aver paura e di sentirsi fortunata a essere ancora viva. La cantante ha scritto di aver subito trattamenti duri e di temere che nessuno si assumerà mai le responsabilità. Lo sfogo arriva dopo un post su Instagram pubblicato mercoledì scorso, in cui si confida con i fan e lascia trasparire un forte disagio.

Britney Spears si è confidata con i suoi fan con un post su Instagram, lo scorso mercoledì 4 febbraio. L'ex popstar si è detta "incredibilmente fortunata" di essere ancora viva, nonostante il modo in cui la sua famiglia l'ha "trattata". Soprattutto la cantante si dice amareggiata perché "non si assumeranno mai la responsabilità di quello che hanno fatto". C'è la certezza di essere "fortunata di essere ancora viva", dopo aver gestito le continue tensioni familiari per anni. "Come persone, tutto ciò che vogliamo veramente è sentirci connessi gli uni agli altri e non sentirci mai soli – ha detto l'artista -.

"La mia famiglia? Sono fortunata ad essere ancora viva per come mi hanno trattata, ho paura. Non si assumeranno mai la responsabilità di quello che hanno fatto": lo sfogo di Britney Spears

Approfondimenti su Britney Spears

Britney Spears ha deciso di parlare ancora una volta della sua famiglia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Britney Spears

