Jonathan Rivolta, 30 anni, ha sparato a un rapinatore nella sua abitazione a Lonate Pozzolo, provincia di Varese. Dopo aver subito un’aggressione, ha dichiarato di essersi difeso con un pugnale da trekking, ma il suo gesto potrebbe comportare conseguenze legali. La vicenda solleva interrogativi sulla legittima difesa e sulle responsabilità in situazioni di emergenza domestica.

Si chiama Jonathan Rivolta l'uomo di 30 anni che oggi (14 gennaio) ha accoltellato un rapinatore nella sua casa a Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Il ladro è poi morto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - ?Uccide il ladro in casa sua, Jonathan Rivolta rischia l'arresto? Cosa ha detto: «Mi hanno preso a pugni in faccia, mi sono difeso con un pugnale da trekking»

Leggi anche: Incidente in bicicletta per Fiorello: “Sono caduto di faccia, mi hanno aiutato tre operai che mi hanno detto ‘te sei proprio rovinato’. Volevo fare il figo…”

Leggi anche: "Mi ha aggredita dal nulla, ha detto che mi avrebbe uccisa": ragazza presa a calci e pugni sul treno da uno sconosciuto

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Elena Poniatowska; Rapina a casa a Reggio Calabria, un macellaio accoltella due ladri , uno dei due è morto, l'altro è grave, altri due sono invece in fuga. Fermato il macellaio con l'accusa di omicidio.; Spara al ladro e lo ferisce: non è indagato. Meloni: La difesa è sempre legittima.

Jonathan Rivolta uccide il ladro in casa sua: «Preso a pugni in faccia, mi sono difeso» rischia l'arresto? - Si chiama Jonathan Rivolta l'uomo di 30 anni che oggi (14 gennaio) ha accoltellato un rapinatore nella sua casa a Lonate Pozzolo in ... msn.com