Molti adolescenti trascorrono le serate davanti a smartphone e tablet, rendendo difficile il sonno. Questa situazione è comune tra i giovani e spesso provoca risvegli notturni o difficoltà ad addormentarsi. La questione si presenta come un problema diffuso, coinvolgendo diverse famiglie e scuole. Tuttavia, al momento non ci sono interventi ufficiali specifici che affrontino direttamente questa problematica.

Home > Salute > Dalla Svizzera una soluzione per assicurare agli adolescenti abbastanza sonno e performance migliori a scuola. Alzi la mano chi non ha avuto a che fare con adolescenti che fanno le ore piccole tra smartphone e tablet. Il fatto è che gli studenti delle scuole superiori spesso faticano ad andare a letto a un orario ragionevole, il che rende le prime ore di scuola un tormento. Attenzione: forse non sapete che gli adolescenti sono biologicamente predisposti ad addormentarsi più tardi rispetto agli adulti, con un orologio biologico che si sposta progressivamente in avanti durante l’adolescenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sonno difficile per gli adolescenti? La soluzione passa per la scuola

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Con l’arrivo della primavera il nostro sonno può cambiare. Le giornate si allungano, la luce resta più a lungo la sera e il nostro organismo deve adattarsi a nuovi ritmi. Il risultato Addormentarsi può diventare più difficile e al mattino possiamo sentirci più stanc - facebook.com facebook