Scuola più tardi al mattino | uno studio dimostra che orari flessibili migliorano il sonno la salute e i risultati scolastici degli adolescenti

Uno studio recente ha analizzato come l'introduzione di orari scolastici più tardi al mattino possa influenzare il benessere degli studenti. I ricercatori hanno osservato cambiamenti nei pattern di sonno, nella salute generale e nei risultati scolastici degli adolescenti, evidenziando potenziali benefici di un modello più flessibile. I risultati suggeriscono che modificare gli orari può avere effetti positivi sulla vita quotidiana degli studenti.

Uno studio pubblicato sul Journal of Adolescent Health da ricercatori dell'Università di Zurigo e dell'Ospedale pediatrico di Zurigo ha misurato gli effetti di un modello scolastico flessibile su sonno, salute e rendimento scolastico degli adolescenti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

