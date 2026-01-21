Metal detector a scuola Novara | Dispositivo poliziesco che snatura la funzione educativa Allarme per la moda del coltello tra gli adolescenti

L’introduzione dei metal detector nelle scuole di Novara ha suscitato polemiche, con il pedagogista Daniele Novara che ne critica l’uso. Secondo Novara, tali dispositivi rappresentano un approccio poliziesco che rischia di compromettere la funzione educativa degli ambienti scolastici. La crescente diffusione del fenomeno del porto di coltelli tra gli adolescenti solleva questioni sulla gestione della sicurezza e sul ruolo della scuola nel promuovere valori e cultura della legalità.

Il pedagogista Daniele Novara si esprime contro l’introduzione dei metal detector nelle scuole. Il direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti afferma contattato da Adnkronos: “La mia opinione sul metal detector a scuola è assolutamente negativa perché, dal punto di vista non pratico ma simbolico, finisce col trasformare la scuola da una comunità educativa e di apprendimento in un’istituzione con finalità di controllo, di espiazione, di rieducazione”. La dichiarazione arriva dopo il tragico episodio avvenuto in una scuola a La Spezia dove uno studente ha ucciso un compagno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Studente ucciso in una scuola a La Spezia con un coltello, per Bruzzone "non ci salveremo coi metal detector"Dopo l’incidente a La Spezia in cui uno studente è stato ucciso con un coltello, si discute dell’uso dei metal detector nelle scuole.

Emergenza coltelli tra gli studenti, metal detector davanti alle scuole di Napoli. “La guerra è di moda”A Napoli e La Spezia sono stati segnalati episodi preoccupanti di violenza tra studenti, con l’introduzione di metal detector nelle scuole napoletane.

