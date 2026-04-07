A Sondrio, un uomo di origini congolesi del 1989 è stato rinchiuso di nuovo in cella dopo l’udienza di convalida del 6 aprile. L’uomo è accusato di aver lanciato una serie di sassi contro una donna e altre persone nel pomeriggio di venerdì 3 aprile. L’aggressione si è verificata in un'area pubblica della città, creando un episodio di violenza evidente.

Un cittadino congolese del 1989 è tornato in cella dopo l’udienza di convalida tenutasi lunedì 6 aprile a Sondrio, a seguito di una violenta aggressione gratuita sferrata a una donna e a terzi nel pomeriggio di venerdì 3 aprile. L’episodio è avvenuto nei pressi del ponte di Gombaro, dove l’uomo ha colpito con delle pietre una passante che stava camminando dopo il lavoro. L’attacco è stato improvviso: la vittima, che al momento era al telefono, è stata spinta a terra prima di essere colpita ripetutamente con dei sassi. Il marito della donna ha riferito che l’aggressione è stata talmente brutale da rischiare la vita della moglie. La violenza è proseguita fino all’arrivo degli agenti di polizia, che hanno trovato l’aggressore ancora intento a colpire la persona a terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio, furia di sassi contro donna e auto: in cella l’aggressore

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