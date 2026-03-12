Miano | sassi contro le auto allarme e richiesta

A Miano, in via Mianella, alcuni giovani hanno lanciato pietre contro le auto in transito dalle aree di parcheggio. L’episodio di vandalismo ha suscitato allarme tra i residenti e portato alla richiesta di intervento alle autorità competenti. Nessun ferito è stato segnalato e si stanno raccogliendo testimonianze sulla vicenda.

Un episodio di vandalismo si è verificato a Miano, in via Mianella, dove alcuni giovani hanno lanciato pietre dalle aree di parcheggio verso i veicoli in transito. La situazione ha generato allarme tra i residenti e ha portato alla richiesta di maggiori controlli da parte dell’Angpg. L’incidente si è svolto presso il centro commerciale noto come Birreria, un punto strategico che affaccia direttamente sulla strada principale. I testimoni raccontano di aver ragazzi scagliare sassi contro le auto in movimento e quelle ferme, creando un pericolo immediato per la sicurezza stradale. Gli autori dell’atto sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando dietro di sé un clima di forte tensione nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lanciano sassi contro le auto in corsa e sfondano parabrezza: nel Monzese segnalati tre tredicenniGli episodi a Usmate Velate. Diversi automobilisti hanno denunciato danni ai veicoli. I carabinieri li hanno sorpresi mentre tiravano un sasso verso una ... milano.repubblica.it

Dal parcheggio del centro commerciale lanciano pietre alle auto in corsa: la denunciaPietre contro le auto in transito e in sosta. È quanto segnalato in serata a Miano, in via Mianella, dove alcuni giovanissimi avrebbero lanciato sassi dal parcheggio del centro commerciale La Birreria ... napolitoday.it