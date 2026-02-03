Sassi contro le auto in sosta | la furia del sindaco

Questa mattina a Bellizzi, alcune auto in sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria sono state prese di mira da una persona sconosciuta che ha scagliato sassi contro di esse. Il sindaco Mimmo Volpe ha immediatamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine e ha chiesto di controllare le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile. Nessun ferito, ma i proprietari delle auto sono preoccupati per i danni subiti.

L'episodio l'altro ieri a Bellizzi. I casi denunciati alle forze dell'ordine Danni alle auto in sosta a Bellizzi, nel parcheggio della stazione ferroviaria. Il sindaco Mimmo Volpe ha denunciato l'episodio alle forze dell'ordine e chiesto la verifica delle telecamere di sorveglianza. “Ora faremo passare un brutto quarto d'ora a questa banda di delinquenti che aggredisce e intimorisce le persone. L'altra sera c'è stato l'ennesimo episodio di intimidazione con lancio di sassi alle auto dei nostri concittadini. Inoltre, abbiamo predisposto l'ampliamento della pubblica illuminazione su tutto il tratto a sud della stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Salernotoday.it

