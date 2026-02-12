Cortina 2026 l’Arma dei Carabinieri celebra i suoi campioni olimpici

Il Comandante Generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, è arrivato a Cortina d’Ampezzo per seguire da vicino i servizi di sicurezza durante le Olimpiadi Invernali. Ha incontrato i carabinieri che lavorano in prima linea, celebrando anche i campioni olimpici dell’Arma. La presenza del generale sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine per garantire che tutto si svolga senza intoppi.

Il Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha raggiunto Cortina d’Ampezzo in occasione delle Olimpiadi Invernali per incontrare i carabinieri impegnati nei servizi di sicurezza. In questo contesto, ha avuto l’occasione di celebrare i successi sportivi dei propri rappresentanti, che hanno portato prestigio all’Istituzione e all’Italia intera. Oro nello slittino: Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner sul tetto del mondo. Già nella mattinata di ieri, il Comandante Generale si è congratulato con l’Appuntato Emanuel Rieder e il Carabiniere Scelto Simon Kainzwaldner, trionfatori nel doppio maschile dello slittino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

