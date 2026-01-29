Gli ultimi sondaggi mostrano che il Movimento 5 Stelle continua a crescere, mentre le forze di centrodestra registrano un calo. La distanza tra le due aree si riduce sempre di più, e il campo largo si avvicina a superare le altre forze politiche. I dati raccolti dalla Supermedia Youtrend per Agi confermano questa tendenza, mentre i leader delle varie coalizioni attendono con attenzione i prossimi risultati.

La distanza tra centrodestra e campo largo si assottiglia. A testimoniarlo sono gli ultimi sondaggi, raccolti nella Supermedia Youtrend per Agi. Le variazioni più rilevanti nelle ultime due settimane, infatti, riguardano proprio le due principali coalizioni. Da una parte ci sono i partiti di centrodestra, con una flessione che riguarda praticamente tutte le forze attualmente al governo. Così la coalizione scende al di sotto del 48%. All’opposto, le forze del campo largo guadagnano consensi, riavvicinandosi alle destre. Sondaggi elettorali, il campo largo si riavvicina al centrodestra. Fratelli d’Italia torna al di sotto del 30%, perdendo tre decimi di punto e fermandosi così al 29,9%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, boom dei 5 Stelle: campo largo in crescita, crollano le destre

