Sondaggi politici cala tutto il centrodestra rimonta il campo largo | chi arriva primo fra i partiti

31 gen 2026

I sondaggi politici mostrano un calo di consenso per tutto il centrodestra, che ora si ferma al 47,7%. Nel frattempo, il campo largo, con M5s e Avs, registra una crescita e si rafforza. La corsa alle prossime elezioni si fa più incerta, con i partiti che cercano di conquistare più voti.

Cala tutto il centrodestra, che complessivamente si attesta al 47,7% mentre i partiti del campo largo - in particolare M5s e Avs - escono rafforzati. Ecco che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio Supemedia YoutrendAgi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Secondo l'ultimo sondaggio di YouTrend, il gap tra centrodestra e campo largo è di meno di mezzo punto percentuale.

