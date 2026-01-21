Nei sondaggi politici Fratelli d'Italia domina cala il M5s | chi prende più voti fra i partiti

I recenti sondaggi politici mostrano Fratelli d’Italia in testa con il 31,1%, seguito dal Partito Democratico con il 22,4%. Il Movimento 5 Stelle registra una flessione, attestandosi al 12,4%. Lega e Forza Italia si avvicinano ai valori più alti, mantenendo un equilibrio tra loro. Questi dati riflettono le attuali tendenze nel panorama politico italiano, offrendo uno sguardo sulla distribuzione del consenso tra i principali partiti.

Con il 31,1% FdI domina i sondaggi politici. Il Pd è stabile al 22,4%. Cala il M5s, al 12,4%. Ancora una volta vicinissime, Lega e FI. Ecco chi prende più voti secondo Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partitiNei recenti sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 31,1%, mentre il Partito Democratico mantiene il 22,4%.

Sondaggi politici, sale ancora Fratelli d’Italia, al 31,3%: chi prende più voti tra i partitiSecondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con una quota del 31,3%.

